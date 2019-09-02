警破特大虛開發票案主犯遭逮　涉近3億元人民幣

山西長治警方周日（9月1日）通報，當局經過跨省偵查，近日成功破獲一宗特大虛開增值稅專用發票案，搗破1個犯罪組織，逮捕潛逃近1年的主犯邢X龍。據悉，該案涉及金額近3億元（人民幣‧下同，約3.3億港元）。

通報稱，早在去年8月15日，長治警方將屯留眾義達中藥材有限公司涉虛開增值稅專用發票一案，指派屯留區分局辦理。屯留警方接案後展開調查，確認安徽籍的邢X龍、高X、王X有重大作案嫌疑，遂展開逮捕行動。同年12月，高王兩人被依法採取法律強制措施，但邢X龍則聞風潛逃。

及至今年7月20日，屯留警方經反覆摸排研判，掌握邢X龍潛逃藏匿的線索，隨即循線追蹤，前往安徽阜陽搜捕，最終於8月8日凌晨4時逮捕他，並將其押解回屯留，至此該案成功告破。

屯留警方表示，2016年5月，邢X龍指使同夥高、王等人，註冊成立「屯留縣眾義達中藥材有限公司」，以虛構進項成本、虛假購進貨物等手段，在無任何業務交易情況下，於2016年7月至2017年1月向江西、深圳及安徽等地，4間醫藥企業虛開增值稅專用發票，涉額2500餘萬元（約2781萬港元），稅額400餘萬元（約445萬港元），以票面額4%收取開票費，非法獲利。

此外，屯留警方還查獲邢X龍在四川遂寧市，其涉嫌虛開增值稅普通發票價稅，合計1.5億餘元（約1.7億港元），涉嫌虛開增值稅專用發票價稅合計1.2億餘元（約1.3億港元）。