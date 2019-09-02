開學日深圳小學校舍未竣工　官方：借址辦學

新學期周一（9月2日）正式開始，惟深圳市龍華第三小學（下稱「龍華三小」）近日被揭發教學樓、操場等設施仍在施工，學生面臨「無校可返」的困局。龍華區教育局上周五（8月30日）表示，施工單位已加派人員趕工，甚至延長工時，確保如期開學，但翌日又稱，已啟動「向龍華中學臨時借址辦學」預案。

一名萬姓學生的家長爆料稱，在此前的家長會上，龍華三小的校長承諾，將在上周一（8月26日）前完成10間課室、4間辦公室及2所洗手間的建造，並會如期開學，惟上周五家長到施工現場後才發現課室的玻璃、枱櫈等設施均未安裝，而且操場亦未修建好，走廊圍欄只是用繩索代替。

校舍施工未完成，學生無校可返，龍華區教育區表示，將向龍華中學借用7間硬件設施齊全的課室，而裏面的枱櫈均是小學前期採購，符合新生的使用要求，目前臨時課室布置和教師的開學準備工作已經完成，可在周一正常上課，小學校舍竣工及符合開辦條件後，學生將轉回新校舍上課；校方已向全體小學一年級學生的家長發出註冊及開學的短訊通知。