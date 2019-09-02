勒死女兒謊稱服藥過量亡　狠母認故意殺人候判

雲南昭通市一名秀姓婦人，早前在出租屋內勒死長期患有精神分裂症的女兒後，謊稱對方服藥過量死亡，事後被警方拘捕，隨後被控以故意殺人罪。昆明市中級人民法院近日就該案進行公開審理，秀某在庭上表示自願簽訂認罪認罪具結書，該案將擇日宣判。

檢察機關指控47歲的秀某，10多年前與丈夫離婚後獨自撫養女兒，期間女兒逐漸患上精神分裂症，發病時會打人、砸東西等；秀某改嫁後帶着女兒一起從昭通到昆明，並在西山區租住，惟因要照顧女兒而無法工作，加上對方要長期服藥控制病情，對其生活及經濟造成壓力，因此萌生殺死女兒的想法。

及至今年3月7日下午4時左右，秀某因女兒再次發病，於是用繩勒住其脖子，直到其倒在地上停止呼吸後，致電丈夫謊稱「女兒估計是服精神藥物過量死了」。警方介入調查後，根據死者頸上有明顯勒痕，委托司法機構進行鑑定，結果顯示其死於外力作用，是被繩勒死。

秀某在庭上承認勒死女兒，並稱長期照顧對方造成極大精神壓力，因此將其殺害，「案發當天下午，女兒發病後，我就用繩子死死地勒住女兒的脖子，直到她停止呼吸」。公訴機關指控，秀某的行為構成故意殺人罪，在其歸案後如實供述自己所犯罪行，建議法庭對其判處10至12年有期徒刑。