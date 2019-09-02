「證大公司」涉非法集資　拘捕41人資產被查封

上海市公安局浦東分局周日（9月1日）就上海證大文化創意發展有限公司（下稱「證大公司」）非法集資案，通報最新的調查進展時指出，目前已有41名疑犯被刑事拘留，而涉案資產亦被查封。

通報稱，浦東分局自上月12日以來，陸續接獲民眾報案稱「證大公司」旗下「撈財寶」平台及「證大財富」公司涉嫌非法集資，而該公司的法定代表人戴X康、總經理戴X新等人於上周四（8月29日）向警方投案自首，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。警方隨後以涉嫌非法吸收公眾存款罪對該公司立案調查，同時對涉案疑犯採取刑事強制措施。

經查，「證大公司」在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過線上理財平台「撈財寶」及線下理財門店「證大財富」，向不特定社會公眾非法吸收存款。警方將全面收集犯罪證據，推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作，並呼籲該案的投資人進行網上登記備案，或攜本人身份證及相關報案材料到戶籍所在地，或實際居住地公安機關登記備案。