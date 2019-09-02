大學團隊成功複製免疫新基因　助農民抵抗稻瘟病

稻瘟病是水稻重要病害之一，可致大幅度減產。雖然水稻可靠自身免疫系統抵禦病原物入侵，但其抗性反應透過何種物質觸發則一直未明。江蘇南京農業大學一研究團隊近日成功複製出調控水稻先天免疫的新基因，揭示了影響水稻苗期稻瘟病抗性的分子機制，研究成果已在國際學術期刊《Cell Research》刊登。

在植物免疫反應過程中，植物可透過細胞膜上的受體識別病原相關分子，以激活抗性反應。而細胞質中鈣離子濃度的瞬時上升，可通過向防禦系統發出被入侵的信號，從而啟動防禦機制。南京農業大學的萬建民院士團隊透過突變體鑑定、遺傳分析和基因定位等方式，成功複製新基因OsCNGC9，其編碼的環核苷酸門控離子通道蛋白9，能夠輸送鈣離子流，且與抗性機制相關的類受體激酶OsRLCK185可與OsCNGC9相互作用。

研究指，過量OsCNGC9可明顯提高水稻的病原相關分子模式激發的免疫反應（PTI），以及苗期稻瘟病抗性。萬建民解釋，植物首先通過細胞膜上的模式識別受體（PRR）識別病原分子，然後類受體激酶OsRLCK185充當了「哨兵」角色，觸發了「閘門」OsCNGC9的開關，鈣離子遂迅速集結形成「信號燈」，緊接進行一系列的免疫反應。