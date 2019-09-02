傳吳敦義派人密會郭台銘提「換瑜」　國民黨：子虛烏有

國民黨及民進黨均已確定台灣明年的總統大選候選人，惟台媒周日（1日）報道指出，國民黨主席吳敦義上月曾派前立委張顯耀，與鴻海集團前董事長郭台銘會面，盼郭當該黨「備胎」，外界解讀認為該黨候選人韓國瑜可能被撤換。郭台銘辦公室重申郭對「換瑜」絕無想法，郭的幕僚蔡沁瑜周一（2日）也強調，就算國民黨有變化，郭台銘也不會回到國民黨黨代表該黨參選。國民黨則指報道子虛烏有，會全力輔選韓國瑜。

報道指，吳敦義上月15日曾派張顯耀私下拜會郭台銘，指韓國瑜民調下滑，可能選不下去，盼對方能做「備胎人選」。前立法院長王金平日前表示，確有聽說吳敦義密謀「換瑜」的傳聞，惟不清楚張顯耀密會郭台銘一事。張顯耀則澄清絕無此事，直斥「鬼月剛過還在鬼話連篇」。

國民黨方面就重申，韓國瑜是該黨的唯一候選人，會竭盡全力輔助他打贏明年大選。韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，韓是透過國民黨公平、公正、公開的初選機制，並經過全代會正式提名、唯一代表該黨的候選人，經得起考驗，也與黨中央合作密切。

此外，高雄市觀光局長潘恒旭上月底請辭，於周日生效，已轉到韓國瑜競選總部助選。有報道指，針對近期聲勢下跌，韓國瑜已開始大動作止血，而潘恒旭去年九合一選舉便已為他輔選，擅長網絡操作，料能帶來幫助。