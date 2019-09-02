11歲童天台看風景失足墮下　奇迹掉窗台板獲救

初生之犢不畏虎，小童好奇心強，又不怕危險，家長要好好照顧。重慶一名11歲男孩日前在所住大廈天台玩耍時，意外失足墮樓；幸好他墮在30樓住戶的窗台板上，加上鄰居發現及時，屋苑保安及熱心合力幫助下，成功把男孩救起，避免了一場悲劇發生。

目擊者楊女士透露，事發於上周五（8月30日）下午5時許，其孫女當時在窗邊玩耍時，突然發現對面大廈的窗台板有人，便告知了她；她確認一名男孩被困窗台板上後，嚇得連忙報警求助，及通知屋苑管理處職員。及後，屋苑保安覃儒榮便率先趕到現場。

覃儒榮憶述，他當時從天台上伸頭往下看，發現男孩雙手抱着牆壁，十分驚慌，他便連忙安慰男孩不要亂動。及後，一名電工亦趕到幫助，覃便要男孩伸出雙手，然後他和電工兩人一手拉住男孩一隻手，合力把男孩拉回安全位置。

男孩獲救後透露，自己起初上天台是打算在天台的小菜園中，採摘一些小蔥來煮麵吃；惟他上到天台後，又被美景吸引住。他後來更找來數塊磚頭疊起，然後站上去看風景，未料磚頭一滑，他便失去重心墮下。

事實上，男孩墮下的窗台板僅僅1米長、40厘米寬，能剛好把男孩「接住」實屬萬幸。及後，男孩的外婆趕到天台接受孫子，然後親自上門多謝了屋苑保安，以及發現男孩的楊女士一家。