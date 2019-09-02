修例風波：台學生團體抗議　促港府釋放被捕港生

在台灣留學的香港女學生李倩瑩，上月29日因在香港參與反修例示威活動而被捕。她就讀的台灣東華大學及當地多個團體，周一（9月2日）分別前往位於台北的香港經濟貿易文化辦事處以及陸委會抗議，並遞交請願信，要求港府讓李女返台完成學業。

多個團體包括東華大學學生會、台灣學生聯合會、公民陣線、香港邊城青年等，下午2時就李女被捕召開記者會，東華大學學生會長許冠澤表示，希望台灣政府研究對策，保護在台就讀的港生。同樣在該校就讀的一名港生表示，得悉李女被捕既擔心又憤怒，希望台灣人能給港人支持。

台灣藝術大學學生會長許淙凱則表示，一名在該校就讀的羅姓港生亦一度被捕。許淙凱指，羅姓港生拜託他轉達心聲，稱台灣和香港關係密不可分，不希望今日的香港變成明日的台灣。

台灣學生聯合會外務部秘書長、東吳大學政治系學生黃彥誠稱，大學生應承擔更多社會責任，追求民主社會，希望政府有更多積極措施，讓被捕港生能回台上課。台陸委會其後派港澳處處長杜嘉芬接收請願信。

而在前往陸委會前，約20名抗議人士突然前往香港經貿辦外高叫抗議口號，要求港府釋放被捕學生，期間與警衞發生推撞。抗議人士打算遞交請願信，但港經貿辦無人接收。