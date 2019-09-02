數百名小學生需去鄰村上學　鄉鎮小學分流惹村民不滿

內地大部分的學校周一（2日）開學，湖南婁底市新化縣一間鄉鎮學校的小學部（村民稱譚家小學）則由於教育資源匱乏，將180餘名小一至小三的學生分流至鄰村小學就讀。由於新學校距離較遠，步行需時40多分鐘，加上鄉間道路狹小，路況不佳，父母又大多在外打工，無法每日接送學童。村民對安排十分不滿，並表示堅持捍衞孩子「就近入學」的權利。

譚家小學早前就在家長群中發布消息，指由新學期開始，小一至三的學生將全部分流至橋頭村完全小學。有家長不滿學校做法，指「譚家小學是我們自己村的小學，是村民一磚一瓦自己建的，為甚麼不還要跑去別的村上學？」他又表示，學校分流只發了一份通知，並沒有找村民商量。另一名學生家長亦表示：「老師不夠可以調，教室不夠可以建，何必繞來繞去？」

瑯塘鎮政府上周一（上月26日）在《關於要求保留瑯塘中小學班級》的信訪答復書中，指出由於學生增加，嚴重影響學校教學工作，按要求必須對學生分流。鎮政府又指，減少學生人數，有利學生身心健康發展，他們有利在緊急狀況下疏散，可以同時減輕兩校老師不足的壓力。