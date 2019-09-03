修例風波︰官媒批暴徒「黑色恐怖」　轟美政客抹黑警察

香港反修例風波持續，示威衝突幾乎無日無之。內地多間官媒再發表評論，批評少數激進示威者罔顧公眾安全，製造「黑色恐怖」，是企圖鋌而走險，以恐怖性質的暴行綁架沉默的大多數，必須「露頭就打」；評論又指，暴徒作惡在先，警方只是依法處置，卻被一些美國政客「睜着眼睛說瞎話」抹黑，令人憤慨。

評論指出，香港不能成為暴力分子的天堂，持續升級的暴力活動威脅每一個香港市民，止暴制亂是香港的當務之急；面對暴力亂港分子日益猖獗的暴行，警方一系列專業有效的執法，正好震懾暴力亂港分子；香港市民在此危急關頭，必須團結一心向暴力說不，支持政府和警隊，讓香港不再蒙塵受辱下去。

另一評論則認為，香港警察為維護社會秩序和安寧，不得不使用最低限度的武力，明明是暴徒作惡在先，卻被一些美國政客顛倒黑白、混淆是非、橫加指責，令人憤慨。

評論批評，美國政府處理國內示威和抗議活動從來不心慈手軟，視之為「恐怖活動」，但發生在香港時就變成「美麗風景線」，根本是「虛偽的雙重標準」和「無恥的強盜邏輯」，其真實目的就是要破壞香港的法治，實現其反中亂港的圖謀；強調任何妄想破壞香港繁榮穩定的圖謀，都必不會得逞。