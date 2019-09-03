駕校推「猛讚式」教學爆紅　校方︰學習速度更快

駕駛技術關係到司機和道路使用者的安危，故大多駕校教練對待學員都十分嚴厲。然而內地網絡近日瘋傳一段「駕校教練練習誇讚學員」的短片，片中數十名教練在上課時，不斷朗讀「你是我教過最聰明的學員」等話語，引起網民熱議。涉事駕校回應指，校方推行「猛誇式」教學已近4年，這種方式能讓學員學習速度更快。

從網傳短片顯示，數十名教練在課室內接受培訓時，導師便每一句，教練們便會跟着朗讀，例如「你是我教過最聰明的學員」、「你這把方向、離合配合的真好」、「你的聲音真有磁性」、「你明天考試肯定一把過」等等。短片吸引網民熱烈討論，有網民表示「很希望自己學車的時候能遇到這樣的教練」，但亦有網民直言「不知為什麼，真令人不寒而慄」。

涉事的河南周口市鄲城縣職業中專駕校負責人張先生指出，短片並非炒作，而他們從2016年起，便開始推行這種「猛誇式」教學。他指出，校方起初為了招收更多學生，便要求教練對待學員的態度要較好，後來更定期聘請老師，指導教練的禮儀，漸漸更形成一種新的教學方法。

張先生又指，他們後來做過統計，發現「猛誇式」教學，令學員學習時間更短，考試通過的機率更高。另「猛誇式」教學亦為該校帶來實際經濟收益，雖然該校的學費較其他駕校為高，但前來報名的學員仍絡繹不絕。張先生指，這是因為學員通過考試後，都會介紹朋友前來學車，令駕校及教練的收入增加。