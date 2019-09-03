直飲水機頻現內地屋苑　專家不建議長期飲用

直飲水機近年如雨後春筍般，在內地不少城市的屋苑湧現，價格便宜吸引不少居民購買。有內媒周一（2日）報道指，湖北武漢市部分直飲水機乎未張貼檢測報告，也沒有巡查紀錄。武漢市健康委員會回應指，每年均會隨機檢查直飲水機的水質，不合格者將下令整改，如仍未改善將勒令停止生產經營。

報道指，從直飲水機購買2.5公升水只需5元人民幣（約5.5港元），成為了部分人的生活用水來源。在武漢市洪山區其中一個屋苑，有直飲水機機身張貼「健康好水弱鹼甘甜」、「24小時現製現售」等字樣，消費者只需投幣或刷卡，便可完成交易。不過，部分直飲水機並沒有張貼檢測報告，令人懷疑是否有人定期抽檢水質。

直飲水機的營運公司表示，設備取得相關部門頒發的合格證，但沒有公開展示。工作人員在前期展示時曾出示予屋苑居民，強調每售出80噸水便會更換濾芯，高於衞生部門的120噸標準，更換濾芯時物業公司及業主需在場見證及簽名作實，工作人員更會每半個月便檢查一次水質。

武漢市健康委員會表示，目前仍未有國家法規監管直飲水機，但因涉及公共飲用水衞生安全，需符合相關地方標準，取得國家衞生許可文件；直飲水機機身不得張貼任何廣告標語，包括明示或暗示具有保健作用的內容。有消費者指直飲水機十分方便，也有人指口感較好，推銷人員更指可預防膽結石。

有專家表示，消費者不要長期飲用直飲水，因為水機在隔離雜質同時，可能同時過濾有益身體的礦物質，長期飲用硬度在每公升含8微克碳酸鈣的軟水，會增加心血管疾病的發病率。