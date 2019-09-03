大媽隆胸後乳房變硬　拒再做手術當白老鼠

愛美是女性的天性。重慶王女士去年花6萬元人民幣（約6.7萬港元）先後2次接受隆胸手術，手術後卻發現胸部硬得像石頭。王女士因此向醫院反映，但對方稱這是手術的後遺症，並表示願意免費替王女士再進行第3次手術，卻被王女士拒絕。

王女士去年5月在觀音橋一家整形美容醫院接受隆胸手術，但手術後不久，卻發現胸部「手感形狀都不好，很硬就跟石頭一樣」。王女士稱，一開始以為是正常現象，以後會逐漸消失，但數個月過去，乳房變硬的情況未有改善，甚至令其日常生活受影響，「一睡覺就有壓迫感，一壓着就很不舒服」。

醫院的醫生其後向王女士解釋，這是一種手術後的併發症，叫做包膜攣縮。為徹底解決問題，王女士接受了第二次手術，但效果仍是不理想。時至今日，王女士體內的植入物依舊發硬，和第一手術後分別不大。

當王女士再向醫院反映，該院醫務科負責人卻稱自己非當事醫生，至於手術醫生剛好休息。該醫務科負責人僅稱，醫院願意替王女士進行第三次手術，且不收取任何費用。不過已對醫院失去信心的王女士表示拒絕，強調自己「不是白老鼠，我不可能把身體，交給你（醫院）當實驗品」。醫院的負責人則表示，將與王女士進一步協商，爭取解決問題。