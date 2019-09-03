黑幫老大愛拍電影　以商養黑重判入獄24年半

雲南大理警方去年搗破一個涉黑犯罪組織，並揭發該黑幫的首腦鄧利勇曾斥資100萬元（人民幣‧下同，約111萬港元）開拍網絡電影，並由其手下擔任導演和主要演員。近日雲南省大理州彌渡縣人民法院對該涉黑組織的23名被告進行一審宣判，其中鄧遭重判。

彌渡法院經審理查明，自2011年至2018年1月間，被告鄧利勇、翁正才等人，先後在大理市金港片區以開設娛樂公司、卡拉OK作掩飾，實際長期從事婦女賣淫活動。此外，該鄧、翁為首的涉黑團夥又從事開設賭場、非法放貸、暴力討債等非法經營活動，攫取巨額非法利益，並逐步形成「以商養黑」的犯罪模式。

彌渡法院一審依組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、組織賣淫、敲詐勒索、強逼交易、尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意毀壞財物共8項罪名，數罪並罰判處鄧24年6個月有期徒刑，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產。

從2014年開始，大理當地便有人在網上公開發文舉報鄧利勇的涉黑團夥，直指其背後有「保護傘」。今年2月以來，包括曾在2007年到2015年主政大理市公安局的原局長李彪在內，大理州公安系統共有17人被調查、處理，有媒體稱之為公安系統的「大塌方」。