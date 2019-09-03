修例風波：官媒批黃之鋒屬新生代漢奸　會輸得底褲都不剩

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，香港眾志秘書長黃之鋒、學聯前秘書長周永康日前投書《紐約時報》，促請美國國會通過《香港人權及民主法》，官媒周二（3日）發表社評，形容黃、周為亂港分子，主動「賣身」予美國主子，是新生代漢奸，又指他們一生注定輸得連底褲都不剩。

評論指出，黃之鋒之流拿香港的前途賭自己小集團的利益，組織街頭施暴、堵塞機場、侮辱國旗國徽等暴徒行徑，但絲毫未能撼動一國兩制，「他們像歷史上所有賣國者般，視死抱外部力量大腿為自己的生路」。

至於《香港人權與民主法》，評論指其是惡意干涉中國內政的霸權法案，一旦通過並實施，中美關係必將受到新衝擊。惟即使美方取消香港在經貿及金融方面的優惠待遇，包括香港特區在內的中國也有能力應變，強調華盛頓沒有操控中國的餘地，「黃之鋒之流鼠目寸光，根本看不懂這大棋盤」。

評論進一步提到，美國的香港這步棋一旦走出，必定是死棋，中方肯定也會有全面的報復，不僅限於經貿領域。黃之鋒等新生代漢奸缺了在這個時代搞政治的基本視野和悟性，強調賣國者在中國歷史上幾乎沒有好下場，這群狂妄之徒最後一定會輸得連底褲都不剩。

黃之鋒與立法會議員朱凱廸、學聯前副秘書長岑敖暉，周二上午抵達台灣桃園機場，展開訪台行程。黃在機場受訪時指，目前香港的白色恐怖非常嚴重和可怕，希望台方在10月1日前，能給香港更多支持與實質幫助。他下午拜會時代力量黨團後，將赴民進黨中央黨部進行閉門會議，晚上前往台中出席一場對談活動。