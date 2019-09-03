內地助養豬戶降成本　本月起免收運豬車通行費

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉價格近月持續上漲。為壓抑豬價，以及穩定生豬生產及供應，內地繼早前推出限購令後，陸續推出支持養殖戶的措施，當中包括免收運送幼豬及冰鮮豬肉車輛的通行費。

交通部微信公眾號周一（2日）消息指，周日（1日）起，運輸幼豬及冰鮮豬肉的車輛恢復執行鮮活農產品運輸「綠色通道」政策，今年9月1日至2020年6月30日期間，對合法運輸種豬及冷凍豬肉的車輛，免收車輛通行費。此舉是依照上月22日國務院常務會議中確定的穩定豬肉生產政策，目的是降低物流成本。

而自8月30日全國穩定生豬生產保障市場供應視像電話會議後，多地政府分別作出有關恢復豬肉市場供應的部署。其中海南臨高縣副縣長王華要求，各鎮農場要做好因豬瘟而撲殺的生豬資料統計和上報，盡快發放補貼，鼓勵養殖戶盡快恢復生產。

在黑龍江友誼縣，該縣委副書記、縣長蔡純意則要求，成立場縣穩定生豬生產保障市場供應工作領導小組，切實做好穩產保供工作。

另於貴州安順市，副市長王成剛要求各部門切實落實防控責任，持續監測監管市場，密切關注生豬生產過程中出現的新問題，做好各種禽畜肉類產品的供應統籌，防範供應短缺和價格異常波動。