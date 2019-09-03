國務院發表首部核安全白皮書　指中國紀錄良好

國務院新聞辦周二（3日）發表中國首部核安全白皮書，指出自十八大以來，中國的核事業保持了良好的安全紀錄，安全事業進入安全高效發展的新時期。而在做好自身核安全的同時，中國也會認真履行核安全國際義務，大力推動核安全雙邊或多邊合作。

該份名為《中國的核安全》白皮書顯示，截至今年6月，中國運行的核電機組有47台，居世界第三；在建核電機組有11台，居世界第一。文中亦指，核能發展伴隨安全風險和挑戰，人類須好好應對各種核安全挑戰。

文中指，中國近70年來，形成了完備的核工業體系，把保障核安全作為重要的國家責任，核電安全運營指標居世界前列，且國際原子能機構對中國開展了4次核與輻射安全監管綜合評估，充分肯定中方核安全監管的實踐和經驗。

白皮書又強調，中國從高從嚴構建核安全政策法規體系，實施國家核安全戰略，制定核安全中長期規劃，完善核安全法規標準，確保核安全管理要求從高不從低、管理尺度從嚴不從寬。

中國作為國際核安全體系的重要倡導者、推動者和參與者，中方會大力推動核安全雙邊及多邊合作，積極促進核能和平利用，造福全人類。