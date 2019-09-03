修例風波：「三罷」日ZARA分店突關店一天　官媒促鄭重交代

香港反修訂《逃犯條例》風波持續發酵之際，西班牙時裝品牌ZARA部分香港分店，被指在周二（2日）網民發起罷工、罷課、罷市當天，突然暫停營業，未有解釋原因，引起內地網民關注。ZARA當晚透過官方微博發聲明，指公司一貫支持一國兩制，從未支持罷工。官媒則發表社評指，ZARA行為客觀上形成「三罷」勢力期待的某種呼應。

官媒評論指，ZARA分門店周二暫停營業，但貼出的告示沒有解釋原因，其後受到質詢時，ZARA只是證實確有門店閉門，同樣沒有說明原因。評論認為輿論有理由質疑該公司為何在這敏感時刻關店，公司又沒有迅速消除外界疑慮，與香港社會止暴制亂的集體努力是一種非合作的態度。

評論認為，ZARA善意回應香港止暴制亂的努力是應有的表現，不應發出令人懷疑的信號。評論最後提到，ZARA需作鄭重說明，糾正做法，給大眾一個嚴肅的交代。ZARA在聲明中就指，公司擁護中國領土主權的完整，從未支持罷工，也從未作出與此相關的任何言論、行為。