雙颱共舞　「劍魚」「玲玲」先後襲海南台灣

早前於越南中部沿岸一帶徘徊的熱帶低氣壓，周二（3日）凌晨增強為颱風「劍魚」，目前正朝東北偏北方移動，吹向海南。另一位於西太平洋的颱風「玲玲」，目前位於台灣南端的鵝鸞鼻東南方約500公里海面，預料周三（4日）及周四（5日）最接近台灣，形成雙颱共舞局面。

台灣氣象局指出，目前劍魚正朝南海方向移動，之後轉向東北偏北方，經海南吹向福建。但其路徑仍存變數，是否會對台灣造成影響，仍有待觀察。

玲玲目前以每小時18公里的速度向西北偏北移動，預計其路徑較為東偏，台灣發布海上颱風警報機率不高，但其外圍環流周二晚開始影響台灣，周三至周四最近台灣，周五（6日）至下周日（8日）其低壓帶仍持續影響台灣，中南部及花蓮、台東地區料有短暫陣雨，北部及東北部地區可能有局部短暫雷陣雨。

因應雙颱來襲，大陸的中央氣象台亦於周二清晨6時發出颱風藍色預警，預計劍魚周三中午前後再次進入南海後，逐漸向海南南部沿海靠近，且會慢慢增強，最大強度可達熱帶風暴級或強熱帶風暴級。預計周三至周四，南海北部灣、瓊州海峽、廣東中西部沿海、海南沿海、台灣東南部沿海將有強風。