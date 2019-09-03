AI換臉軟件惹安全疑慮　公司：不會儲存識別訊息

內地近日傳出一款AI換臉軟件，用戶只需上傳一張自拍照，便能將自己「變成」電影中的主角，因而惹起熱議。但其後有專家質疑該軟件存在洩露隱私的風險，有經已下載軟件的用戶，隨後要求撤銷帳戶，並刪除照片。軟件公司周二（3日）首次發聲明就事件回應。

涉事軟件公司「ZAO」在聲明中表示，作為一個初創產品，在大家核心關切的問題上確實考慮不周，公司近日一直在反思和修正。針對大家關心軟件的隱私和安全保障的擔憂，該公司作出4點說明。

首先，該公司強調不會儲存用戶的面部生物識別特徵資訊，而在用戶使用過程中上傳本人照片，僅用於確保用戶的資訊安全和保障肖像不被冒用。第二、軟件呈現的「換臉」效果，公司稱是根據用戶提交的頭像照片，通過後期技術實現的虛構圖像，並沒有採集任何個人生物識別特徵，也不是用戶的真實資訊。

針對軟件可能被利用作刷臉支付用途，該公司強調僅通過一張照片實現的「換臉」技術，完全無法突破刷臉支付的安全系統，權威支付平台也從專業技術角度確認。而當用戶刪除資訊或登出帳號，公司會依據相關法律法規的規定刪除相應資訊。目前有用戶看到登出後的緩存資訊問題，亦會在後續更新版本時修復。

聲明最後再強調，非常重視個人資訊保護和資料安全，在產品中也運用了加密存儲等安全措施，對事件造成的疑慮和困擾再次致歉。