修例風波：港澳辦指局勢仍嚴峻　暴力示威者圖奪特區管治權

國務院港澳辦周二（3日）下午在北京舉行記者會，港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎再次主持，介紹對香港當前局勢的看法，是港澳辦發言人在過往一個多月以來第4次會見媒體。楊光指出，現時的示威已完全變質，目的在於奪取特區管治權，現時已到了維護一國兩制的最重要關頭。

楊光指出，止暴制亂、恢復秩序成為香港社會的最廣泛共識，香港局勢目前仍然複雜嚴峻，暴徒將學生當成政治工具。現時的示威已構成犯罪，完全變質，變得和修例無關，目的在於奪取特區管治權，把香港變成獨立或半獨立的實體，使一國兩制名存實亡。

楊光亦提出3點意見，包括呼籲港府及各界人士要止暴制亂；將和平遊行集會及暴力犯罪區分；呼籲香港社會要聚焦經濟民生根本問題，中央支持香港發展經濟，改善民生。

楊光回答提問時表示，激進分子提出的訴求已經變質，以暴力犯罪損害香港及國際的利益，實際上這亦是政治恐嚇及政治犯罪，目的是奪取香港的管治權。反對派議員所提的「真普選」，是要選出一個不對中央負責的行政長官。目前中央及社會的最大訴求，是止暴制亂、回歸秩序，支持行政長官和港府的工作。

被問及中央是否認為現在的局勢適用緊急法，中央有否設定解決事態的最後底線，徐露穎表示，當前香港正面臨回歸以來最嚴峻、緊急的局面，中央全力支持特區政府及特首依法運用一切必要的手段止暴制亂。

徐露穎沒有正面回答有關最後期限的問題，但稱中央希望盡早結束亂局，而且愈早解決愈好，否則市民就要多付一天的代價。