女子沉迷網賭欠巨債　侵佔公司逾百萬人民幣被刑拘

四川達州一名殷姓女子因沉迷網絡賭博，欠下巨額賭債，遂不惜鋌而走險，利用職務便利於一年多時間內多次侵佔公司資金共100多萬元（人民幣‧下同，約111.3萬港元）。目前殷女因涉嫌職務侵佔被警方依法刑拘。

據了解，殷女任職於達州某醫藥貿易有限公司的業務開票員十多年，深得老闆信任，但她在前年經好友勸說誘惑下，便開始沉迷網上「百家樂」賭博，嚐到甜頭後更一發不可收，將個人積蓄全用於賭博揮霍，並欠下愈來愈多的賭債。走投無路下她遂想起利用職務之便，將自己日常收取的公司貨款作為賭資，繼續賭博以挽回損失。

民警調查發現，單在前年3月至去年12月間，殷女便向微信名為「段某」的人員支付了共112多萬元（約124.6萬港元）賭資，但收回金額僅12萬（約13.3萬港元），僅此一處用於賭博淨支出就高達逾百萬元。

而為掩蓋犯罪，殷與公司財務人員進行對帳時，會利用填寫回款清單下帳機會，用虛假調帳的方法填補之前其侵佔資金的漏洞。至今年1月，公司在進行年底清算時，發現經營資金存在問題，遂揭發殷女所為，通知警方將其緝拿歸案。