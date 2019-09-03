前立委赴陸見國台辦　吳敦義否認拿台選民調予劉結一

台媒近日報道指，國民黨主席吳敦義曾派前立委張顯耀與鴻海集團前董事長郭台銘會面，外界解讀為該黨候選人韓國瑜可能被撤換。而張顯耀早前趕赴北京會見大陸國台辦主任劉結一，台媒認為2人會面是為將台灣總統選舉的民調交予對方。吳敦義周二（3日）否應，並表示將對相關報道的媒體提告。

吳敦義強調，與郭台銘聯繫的是該黨副主席郝龍斌，他們談了幾次，都沒有張顯耀，「不可能找一個沒有黨職的人去談」；並認為不會「換瑜」，若相關報道是惡意的，妨礙該黨的名譽和信任度，將會提告，「有人亂說話，不提告怎麼行」。

吳又承認曾委派張顯耀赴陸，但目的是說明大陸當局禁止陸客赴台個人遊，導致台灣的旅遊業大受打擊，不希望大陸當局用這種辦法對付台灣的觀光旅遊業。

另外，郭台銘周二上午，與嘉義市長黃敏惠到訪忠烈祠和拜會無黨籍的嘉義市議員副議長蘇澤峰，而蘇是台灣的蔡英文總統的友會顧問團成員，郭的行為引起外界猜測。蘇表示，郭的父親與其父早有交情，他早已認識郭的兒子，所以雙方才有聯繫。另外，郭的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，「郭台銘若要參選，一定獨立參選，不會受任何政黨游說，更沒有期待換瑜」。