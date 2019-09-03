習近平強調：凡是危害國家安全　須堅決鬥爭

中國國家主席習近平周二（3日）上午出席中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班的開班儀式，他發表講話時，提及港澳台面臨重大鬥爭，強調凡是危害中共領導和中國社會主義制度、危害國家主權、安全、危害國家核心利益和重大原則、危害人民根本利益等各種風險挑戰，就必須堅決鬥爭，並取得勝利。另籲市民頭腦清醒、立場堅定，把握正確鬥爭的方向，在重大鬥爭考驗面前「不畏浮雲遮望眼」，「亂雲飛渡仍從容」。

習近平指出，中國當前發展至進入各種風險挑戰不斷積累，甚至集中顯露的時期，面臨愈來愈複雜的不少重大鬥爭，包括經濟、政治、文化、社會、國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作等方面。而領導及幹部需預判潛在風險及其發展趨勢，該鬥爭時就要鬥爭。

他表示，在各種重大鬥爭中，要堅持增強憂患意識、保持戰略定力及判斷、鬥爭過程及實效相統一。在抓住鬥爭上的主要矛盾，堅持有理有利有節，合理選擇鬥爭方式，在原則問題上寸步不讓。另根據形勢需要，調整鬥爭策略，團結一切力量，爭取、謀求合作獲得共贏。

習又強調，鬥爭的精神及本領，並不是與生俱來。領導、幹部要在複雜嚴峻的鬥爭中，受嚴格思想淬煉、政治歷練；主動投身到各種鬥爭，在大是大非面前敢於亮劍，在矛盾衝突面前敢於迎難而上，在危機困難面前敢於挺身而出，在歪風邪氣面前敢於堅決鬥爭。

他又形容社會是在矛盾運動中前進的，有矛盾就會有鬥爭。幹部應不論崗位、職務，全面從嚴治黨、堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，又強調要消除金融領域隱患、保障和改善民生、打贏脫貧攻堅戰、應對重大自然災害、全面依法治國、處理群體性事件、打擊黑惡勢力、維護國家安全等。並呼籲領導幹部都要敢於、善於鬥爭的戰士。