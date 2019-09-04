傳內地現非洲豬瘟活疫苗　涉事藥企闢謠：非自家生產

該瓶聲稱是「非洲豬瘟活疫苗」的疫苗，上面寫上「哈爾濱維科生物」等字眼。（互聯網）

內地非洲豬瘟疫情肆虐。內媒周二（3日）報道，近日市面出現一批聲稱是「非洲豬瘟活疫苗」的疫苗，瓶上更寫上「哈爾濱維科生物」等製藥企業字眼。惟藥企周一（2日）發聲明，稱涉事疫苗並非由該公司生產。農業農村部同日亦稱，國內尚未有批准上市的非洲豬瘟商品化疫苗。

從網傳照片所見，涉事疫苗瓶上寫有「非洲豬瘟活疫苗」、「作用與用途：用於預防非洲豬瘟」、「哈爾濱維科生物」等字眼。報道稱，該批所謂「非洲豬瘟中試苗、自家苗、走私苗」已在市場上流通，該疫苗被不少養殖戶當作「特殊時期的救命稻草」；更指部分相關疫苗「已在國內部分地區養殖場戶投入使用」。

據了解，哈爾濱維科生物早在今年6月發聲明，稱「從未開展過非洲豬瘟疫苗臨床試驗和推廣的任何相關工作」；及至周一，該藥企再度發聲明，澄清目前市場上流通的「維科非洲豬瘟疫苗」，包括臨床試驗疫苗等，均非由該藥企所生產；藥企也沒展開過非洲豬瘟疫苗臨床試驗，以及推廣相關工作。

報道又引述農業農村部畜牧獸醫局負責人周一言論，稱「非洲豬瘟疫苗的研製，歷來是一個世界性難題。截至目前，包括中國在內的世界各國，還沒有一個批准上市銷售使用的非洲豬瘟疫苗。」

該負責人解釋，目前進度最快者，「也僅處於中試工藝摸索和產品質量研究，以及轉基因生物安全評價等階段，農業農村部尚未批准其開展臨床試驗研究。」負責人又強調，市面上只要出現上述問題疫苗，「按照《獸藥管理條例》規定，都是非法疫苗，均應按假獸藥處理。」