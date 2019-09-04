修例風波：駐港公署向紐時提嚴正交涉　促停止為反中禍港分子撐腰

駐港公署促《紐時》停止為黎智英（左）、黃之鋒（中）及周永康（右）等人撐腰。

中國外交部駐香港公署周二（3日）向《紐約時報》提出嚴正交涉，指該報是非不分、顛倒黑白，對此表示強烈不滿和堅決反對。公署發言人指出，《紐時》近期就香港局勢接連發表一系列失實報道和荒謬言論，為反中禍港頭目黎智英洗白，替「港獨」激進分子黃之鋒、周永康張目，並以惡毒言辭攻擊中央政府、特區政府和香港警隊。

發言人稱，一段時間以來，《紐時》對香港局勢報道和評論顛倒黑白，混淆視聽；又指該報頻頻為反中禍港頭目、「港獨」激進分子散佈謠言、為抹黑中央和特區政府提供平台，還昧着良心將其包裝成所謂主流民意大肆宣揚，「試問居心何在？良心何在？」

發言人續指，《紐時》將暴力極端分子美化為支持民主自由的鬥士，對暴徒打砸搶燒、襲擊警察和無辜民眾的暴行輕描淡寫，卻對警方克制執法無端指摘、大肆抹黑；對黃、周之流公然要求美方以《人權與民主法案》等對中國和香港相要挾的賣國賣港行徑鼓掌喝彩。「試問新聞職業道德何在？法治和正義何在？」

公署發言人奉勸有關媒體立即改正錯誤，以負責任態度客觀、公正報道香港；認清世界發展大勢和香港主流民意，立即停止為禍港頭目和「港獨」激進分子撐腰打氣。