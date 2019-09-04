OLAF：網絡購物冒起　令打撃中國流出假貨困難

比安基表示最大及最令人憂慮的邊境是介乎中國及消費者的家。（互聯網）

歐盟反欺詐辦公室（OLAF）周二（3日）在總結去年工作的記者會上，表示歐洲對抗從中國流出的假貨的「漫長戰役」，隨着網絡購物的冒起後變得越發艱難。不少假冒及危險的產品經線上購物平台售出，成為詐騙案的新模式。

OLAF調查專署負責人比安基（Ernesto Bianchi）表示最大及最令人憂慮的邊境是介乎中國及消費者的家，但表明他所指的是在中國的「詐騙罪犯集團」，而非中國本身。他指犯罪組織經常會用同樣的貿易渠道從西方偷運有毒廢料往中國，雙方均有受到影響。

當局本年初在哥倫比亞及墨西哥當局協助下，截獲了價值500萬歐元的中國仿製洗髮液。而在所有從中國流出的假冒產品中，以有毒化學物製成的殺蟲劑「是最為可怕」，因為不但損害人類健康，亦危害生態系統。比安基稱，亞馬遜及阿里巴巴集團等購物網站的冒起亦令當局工作難度加大，須截查試圖逃避海關稅的大型違禁船運。

美國總統特朗普周一在Twitter表示，有其他被中國掏空錢的政府的官員，希望美方與歐盟及其他國家合作追究中國的貿易措施，但他批評歐盟和所有國家均在貿易上對美國不公，揚言這將要改變。