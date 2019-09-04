餐廳請自閉症少年實習　店主：希望他們自食其力

廣東廣州近日一家餐廳引起網民注意，皆因該店的店員屬一群自閉症的少年。女店主歐陽秋月表示，她之所以這樣做，一開始是為方便照顧患有自閉症的兒子；但後來決定把店做成自閉症群體的職業訓練場所，希望讓他們藉着工作可以自食其力，更有未來。

在店內，這群自閉症少年主要負責送餐送花。歐陽秋月表示，相關做法已實行2年多，自己最初開店，是為了有多點時間陪伴自己有自閉症的兒子，直到後來她發現有很多自閉症孩子，從職業學校畢業後便無處可去，沒辦法出去工作，遂決定讓他們先來自己店內實習一段時間，待能力提高後再出外投身職場。

她又指，教導這群員工的過程比較繁瑣，因為許多自閉症孩子的語言理解力都較差，甚至需要用寫字、肢體動作來輔助，但看到他們的進步是自己堅持的最大動力。她進一步透露，目前店內已前後接收過近70個實習生，其中有6人得以出外融合就業，另6人則已到普通的場所工作，還有1人考上大學，「雖然我們的孩子是自閉症，但我們可以做點事情讓他們更有未來」。