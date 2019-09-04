男子200萬人仔豪裝單身公寓　開業未夠1年全部發霉

在四川廣安岳池市經營單身公寓的老闆潘紅勇，近日向內媒表示，其投資200萬元（人民幣‧下同，約222.4萬港元）裝修的公寓開業不到1年，當中12間房間出現大規模發霉，有地板被泡爛，更有部分電器損壞。他稱，經管道生產商檢測後，承認管道焊接不當，但堅稱並非產品質量問題。目前雙方正就賠償協商。

相關採訪片段周二（3日）曝光。潘紅勇表示，自己早在今年「4月份發現地面有水的現象，5月份開始就出現發霉現象，到7、8月份，這12個房間已經全部在發霉了，造成了我們大概50萬（約55.6萬港元）的損失。」潘續稱，「大概4月份，我們就通知金牛公司（水管生產商）來檢測，對方檢測出水管時沒有任何問題的。」

潘又提到，「接下來5月份的時候，我們喊另外一家公司來檢測，確定是這間房子水管洩漏引起的。我們通知金牛水管來二度檢測，檢測出確實是水管接頭沒焊接好，現在他們只賠償7.5萬元（約8.3萬港元），裝修他們自己恢復，這錢連門市費都不夠，門市費半年都要11萬（約12.2萬港元）。」