收購名酒空瓶裝入低價酒　3疑犯製售假酒遭刑拘

湖南常德警方周二（3日）通報，當局經3個月調查搜證，近日連同其他部門成功破獲一宗製售假酒案，逮捕3名疑犯，現場繳獲196箱假酒，涉案價值500多萬元（人民幣‧下同，約556萬港元）。警方續稱，疑犯收購高檔白酒的空瓶，然後將低價酒按比例加基酒勾兌灌裝，再當正版貴價酒出售，藉此牟取暴利。目前涉案3人均已被刑事拘留，案件仍在進一步審查中。

通報稱，湖南常德市公安局經過3個月偵查，湖南澧縣公安局治安大隊、澧陽派出所聯合縣市場監管局成功破獲上述製售假酒案，逮捕李X、蘇X、陳X等3人，現場繳獲假「五糧液」、假「茅台」、假「國窯1573」和假「水井坊」等，以及用於調製勾兌假酒的基酒200公斤、各種商標及防偽標識、灌酒機、封口機等，以及3輛私家車。

通報續指，早在今年6月初，澧縣公安局治安大隊接到縣市場監管局報案，稱在該縣發現有酒店銷售假茅台等各種假品牌酒。警方其後鎖定位於澧澹鄉的製售假酒據點，並在周二凌晨6時展開收網行動。警員在該據點發現，現場雜亂地擺放着空酒瓶、包裝箱、原料及灌裝工具，操作環境相當骯髒和惡劣。

據疑犯交代，他們平時專門收購高檔白酒的空瓶，並作簡單清洗，然後用每公斤幾元的低價白酒，按比例加基酒勾兌灌裝，再加上華麗包裝，通過固定渠道，將該批「高檔白酒」流入市場。