中國女主播劉欣再登美媒節目　談貿戰香港議題

中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣，早前因與美國霍士財經頻道女主播特麗什‧列根（Trish Regan）就貿易戰直播辯論，受到關注。劉欣周二（3日）應邀以嘉賓身份在紐約亮相CNBC節目《華爾街直播室》，再就中美貿易及香港議題發表意見。

劉欣表示，中國最新一輪加關稅的措施已發出一個強而有力的信號，亦必須承認貿易戰讓中美雙方都蒙受損失。而若美方創造條件恢復談判，中方也願與之達成一個互利互惠且被雙方接受的協議，但她強調美方本月1日加關稅並非正確方向。

她指出，貿易戰下，中國的普通民眾日子還是照舊，未受太大影響，可是在與美國出口有關的企業工作的中國人，他們已感受到貿易戰帶來的不確定性。而在紐約，唐人街的商戶亦感受到貿易戰帶來的影響。

劉欣又指，美國企業遷出中國的情況早在2015年就開始，是正常的價值鏈轉移現象。貿易戰也沒有令中國出現太大波動，今年7月的數據顯示中國中小企就業有增長；在國內消費動力強勁下，中國對貿易戰不會感到太憂慮。

說到知識產權保護方面，劉引述一個美中商會的調查提到，僅約5%的在華投資美企，認為被中方要求轉讓技術，但沒有被強迫，中方亦正加大對知識產權的保護。

談及香港局勢時，劉欣認為香港的情況不會蔓延至內地，部署在深圳的部隊只是起威懾作用；雖然示威仍持續，但規模已減小，局勢出現緩和迹象，而且激進示威者破壞公共設施，阻礙交通，也愈來愈失去民眾支持。