以投資魟魚養殖為名吸金　台警破詐騙組織逮18人

台灣的刑事局周二（3日）通報，當局近日破獲一宗投資詐騙案，有犯罪組織透過社交網，以「投資魟魚養殖」為名招攬會員，藉此詐財。經警方初步清查，去年至今該組織吸納會員300多人，非法吸金達2000多萬元（新台幣‧下同，約770萬港元）。當局日前將40歲黃姓主犯在內等18人查緝到案，依詐欺、銀行法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

通報稱，有受害人經朋友介紹，投資涉嫌詐騙的「麗X集團投資代操公司」。經查，該公司自去年1、2月迄今，以投資「百家樂代操、魟魚養殖」等項目，透過社交網招攬事主，並聲稱每月可獲取本金的20%報酬；如推薦下線投資，推薦獎金為本金的8%方式，招募民眾投資。

通報續稱，警方日前將黃姓疑犯等人查緝到案，並查扣SAAB汽車1輛、投資契約書、手提電腦1部、存摺5本、收支簿2本、手機3部、禮卷4000元（約1017港元）等證物。警方清查期間還發現，其中3名女疑犯原本都是參與投資的事主，事後卻與黃男交往，最終反而成為犯罪組織成員，協助處理會計帳目等工作。據悉有其中1人，還為黃男生下1名兒子。