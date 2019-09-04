化州7個月破46涉黑惡團夥　涉案資產1億人民幣

曾任街道辦官員某志（中）因組織黑社會組織被捕並最終判刑。（互聯網）

廣東化州市公安局在周二（3日）召開的記者會上指出，截至今年7月，當地警方共打掉涉黑惡犯罪團夥46個，刑拘687人，查封、凍結、扣押涉案資產1億多元人民幣（約1.1億港元）。目前，多宗案件仍在進一步審理中。發布會上介紹了多宗重大的涉黑惡案件。

其中，自2011年起，時任化州市東山街道辦某社區官員的蔡某志，利用職務便利及家族的影響力，糾集村幹部及村民，組成黑社會性質組織，並實施一系列違法犯罪活動，包括以聚眾哄鬧、滋擾、阻攔施工等手段干預村中建房、計劃生育等事務，威脅、恐嚇建房人員，侵佔村集體利益及村民利益，多次實施敲詐勒索、職務侵佔等違法犯罪活動，形成了在村內建房、投資項目等開工建設之前，必須向蔡交「保護費」。

今年7月底，茂名市中級法院對蔡某志等9人涉黑案作出終審宣判，判處蔡某志有期徒刑14年8個月，其餘8人分別被判處有期徒刑6年至1年4個月不等。

另今年5月初，化州市公安局接獲中國公安部下發的「消毒水詐騙」案件線索，經過一個多月的偵查，於今年6月15日凌晨，動員200多名警力，分赴廣州、深圳、雲浮、江門及化州文樓等地，搗毀消毒水詐騙窩點5個、拘獲21名疑犯。

經查，該詐騙團夥以化州文樓籍男子蔡某生、蔡某燕為首，自2018年以來以「消毒水詐騙」方式，主要在廣東省內進行電信詐騙，涉案20多宗。截至目前，該消毒水詐騙團夥已拘獲疑犯22人，逮捕18人。