華為：美國執法機構威逼員工背叛公司

在中美貿易戰下，中國科技巨企華為成為美國政府重點打擊對象。英國傳媒報道，中國科技巨企華為批評，美國利用執法機構利誘或強逼其員工，交出資料及背叛公司，涉及最少8名員工。美國司法部表示，不會評論個別案件。

華為指控聯邦調查局（FBI）曾到該公司多名中、高層職員或合作夥伴家中，進行非法搜查、拘留、或逮捕，施壓他們以獲得公司內部文件。華為指，美方執法部門今年內已3度接觸在美職員。

華為又批評美方發起網絡攻擊、動員其合作公司提出未經證實的指控、以盜竊技術為名刑事起訴華為、以及選擇性地對已完結的民事訴訟案，展開刑事調查，「事實上，美國政府的指控都沒有證據」。美國司法部則強調，所有調查都符合法律規定，而對象亦享有憲法賦予的權利、及受到司法獨立的保護。

另外，中國外交部發言人耿爽周三（4日）亦回應美國調查華為一事，指中國一貫鼓勵中國企業在遵守當地法律的基礎上對外合作，但反對美方在未有證據的情況下，動用國家力量打壓中國企業，批評美方做法「不光彩亦不道德」。耿爽敦促美方停止無理打壓、抹黑和指摘中國企業，要求美方為中國在美企業提供正常的公平競爭環境和非歧視的環境。