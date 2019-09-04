FBI促監視華學生學者　哥倫比亞大學：我們不會這樣做

美國媒體早前報道，美國聯邦調查局（FBI）促請多間美國研究大學制訂規章，監視來自中國的留學生和訪問學者。為此哥倫比亞大學校長博林格（Lee Bollinger）周二（3日）表示，雖然FBI在非法技術轉移方面有所顧慮，但大學不能監控自己校園的人，「我們不是這樣的人」。

博林格在向全校師生發送的郵件中稱，FBI正鼓勵大學建立渠道監察外國學生和訪問學者，尤其是華人，但哥倫比亞大學並不會這樣做，並指出該校很慶幸有來自150多個國家的學生、學者前來學習和研究，認為這些人締造了大學多元、開放的學術氛圍，也使美國院校得以為全球羨慕，因此校方應在吸引和留住他們這一方面下更多功夫，而非相反。

今次已非博林格首次就相關問題發聲，他上月30日亦曾在《華盛頓郵報》撰文，指監視行為是將政治、經濟上的擔憂，與美國憲法第一修正案所提倡的自由對立起來，又表示學術研究本應共享，公開發布才能促進人類進步。據報除了哥倫比亞大學外，耶魯大學、加州大學柏克萊分校及史丹福大學等知名學府也曾發公開信，就各種形式的偏見與歧視表示反對。