傳黨主席為挽郭台銘願提條件交換　國民黨：不可能

台媒近日報道，國民黨主席吳敦義為挽留有意參選總統的鴻海集團前董事長郭台銘，願提供「不分區立委第一名」加「未來立法院長」的條件予對方。國民黨文傳會代理主委程美華周二（3日）就事件回應，否認相關報道，也有黨內人士表示郭台銘根本看不上這樣的交換條件。

程美華表示，對報道內容毫無所悉，又指國民黨不分區提名作業根本未開始，也不可能會有這種事情。郭台銘辦公室也表示，郭對黨內任何人事安排都沒有期待。

國民黨中常委李德維則向台媒稱，郭台銘作為台灣首富，吳敦義顯然清楚不是用東西就可以與之交換，不論是要郭當備胎或不分區立委都不可能。另一中常委曾文培也表示，郭台銘可能獨立參選總統，以這高度而言他不可能只要立法院龍頭之位，又形容現在最困難的情況是「郭要的國民黨給不起，國民黨能給的郭又不要」。

此外，備受關注會否與郭台銘合作的前立法院長王金平，日前據報有欲結合第三勢力，籌組大聯盟的想法。為此王周三（4日）回應指，目前還未就這組織進行內部整合或討論，但就強調現時藍綠兩大黨都不值得信賴與期待，故冀可以產生一個新的大聯盟。

王金平續表示，吳敦義到高雄與國民黨總統候選人韓國瑜擁抱，代表「換瑜」傳言不攻自破，又希望國民黨也能夠真正團結，翻轉戰局。至於會否與親民黨主席宋楚瑜會面，王就指還沒有，會待必要時再見面。