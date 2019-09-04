財政部推6舉措穩豬肉供應　包括提高生豬保險保額

內地受非洲豬瘟肆虐影響，豬肉供應緊張，價格有所攀升。中國財政部周二（3日）發通知文件，提出包括提高生豬保險保額等6項舉措，藉此促進內地生豬生產、市場供應，並維護經濟穩定。

該份名為《關於做好非洲豬瘟強制撲殺補助工作的通知》的文件稱，有關當局將落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策，完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策，以及適當擴大貼息範圍。

當局強調，今年中央財政適當增加生豬調出大縣獎勵資金規模，調動地方盡快將增產潛力，轉化為實際生產能力；又稱暫時提高能繁殖母豬、育肥豬保險保額，將能繁殖母豬保額從1000到1200元（人民幣‧下同，約1115.7至1338.8港元），增加至1500元（約1673.6港元）；育肥豬保額則從500到600元（約557.8至669港元），增加至800元（約892.5港元）。

文件補充，在非洲豬瘟強制撲殺補助政策上，當局將進一步完善補助經費發放方式，由現行按年度結算，調整為每半年結算發放一次；中央及省級財政資金下達後，縣市要加速補助資金撥付，3個月內將補助資金給付到位，切實減輕養殖戶墊資壓力。