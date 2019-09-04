男子座駕維修完即日甩轆釀車禍　4S店：肇因存疑

李男發現座駕的左後輪（圖右）在高速公路上脫落（圖左），導致該車發生事故。（互聯網）

河北滄州一名李姓男子向內媒表示，他早前將其座駕送往4S汽車店維修，惟該車完成維修約1小時後，他卻發現座駕的左後輪在高速公路上脫落，導致該車發生事故，他的頭部亦因此受傷。李男事後向該店索賠，惟店方負責人則稱肇因存疑，須邀請第三方鑑定機構檢測車輛。

李男憶述，其座駕半年前於地下車庫涉水受損送修；其家屬近期與物管方交涉完賠償條款後，才通知涉事的4S店維修，費用為8.5萬元（人民幣‧下同，約9.5萬港元）。而據相關帳單顯示，維修項目包括更換兩後減震器、更換空氣彈簧分配閥等。

涉事4S店負責人表示，在交付客戶前，該店在8月13日對該車展開路試，時速達到每小時80公里，且未發現異常；8月17日交車檢查完成後，才向客戶交付車輛。不過李男就稱，未曾聽過4S店工作人員提到過8月13日的路試情況。

4S店方又回應，稱公司在涉事當日下午5時13分，為李男開發票後，對方隨即離店；下午約6時50分，李男致電稱發生事故，相關工作人員趕赴現場。李則認為，左後輪脫落原因是輪胎螺絲沒擰緊，他懷疑，4S店申請第三方檢測，僅是為拖延時間。

據醫院上周六（8月31日）發出的診斷證明書，李男被診斷為腦外傷症候群、頸部外傷、多發軟組織損傷。針對賠償問題，4S店負責人表示，李男提出120萬元（約134萬港元）補償要求，並拒絕其他解決方案。李則稱，4S店提出按二手車市場評估價值回購，開價22萬元（約24.5萬港元），且指補償給他維修款8萬元（約9萬港元），也僅能用於該店維修消費，他不認同該方案。

滄州高新區市場監督管理局職員則表示，當局在周一（9月2日）下午，已接到李男投訴，又稱李男正收集和組織有效證據；該局在證實消費者提供的證據後，將協調雙方見面調解；若調解不成，將按消費者權益保護法終止調解，並建議消費者行法院訴訟程序。