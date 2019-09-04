民企研新型激光淨空系統　3秒內擊落無人機

內地多個機場近年屢因無人機干擾，影響飛機安全升降，甚至有可能釀成嚴重事故。內媒周三（4日）報道，有中國民企當日在廣東深圳舉行的科技博覽會上，展示一款由其研發的激光淨空系統。該系統以雷達技術做預測，聲稱可在3秒內用激光驅鳥，或對無人機直接打擊，為機場或戶外重要活動領空提供安全保障。

據悉，周三在深圳開幕的第21屆中國國際光電博覽會中，內地民企「黃鵠科學技術有限公司」推出了該款系統。公司負責人徐治洲稱，他們將所有功能單元，高度集成在一個越野車平台內，具布防靈活、響應快速、光速打擊等優勢，且僅1人即可操作。

徐續指，該系統可對無人機採取「紅外初跟踪+精跟蹤」的「複合跟瞄」模式，只要2到3秒內就可擊落，同時能在低功率狀態下，能夠驅趕鳥類；又稱該系統能同時兼顧軟硬兩種殺傷手段，適用於防「低小慢」擾襲、反光學偵查和機場驅鳥等場景。

徐又提到另一款產品「機載光電定向干擾系統」，稱該系統採用先進定向紅外干擾技術，在來襲物臨近飛機時，可提供警告和對抗，具備對地面複雜背景下，探測紅外威脅目標的能力，以及對來襲目標干擾、致盲的對抗能力；可晝夜條件下自動工作，主要用於各類飛機應對紅外來襲物威脅防護自衞。

此外，該公司還推出了「周界防禦聲光拒止系統」。據悉它能夠24小時無人值守，通過定向聲波驅散器和激光眩目器，非接觸強制驅散壓制暴力人員和不法分子，適用於軍事目標、邊境、使館、監獄等重要區域的預警防護。