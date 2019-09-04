26歲女教師墮樓亡　生前錄音爆不堪丈夫家暴

四川巴中26歲何姓女教師，上周二（8月27日）疑因不堪陳姓丈夫家暴，從14樓所住單位跳下，摔在2樓樓梯口遮雨平台上，最終傷重身亡。內媒周三（9月4日）報道，稱何女在案發前，曾被丈夫揮拳打掉牙齒；另有何女自殺前錄音曝光，稱她選擇輕生「是絕望，是心涼，是心如止水」。目前警方已介入此案。

涉事地點位於巴中市城區南壩的置信逸都花園。據相關監控影片顯示，事發前何女與陳男在屋苑的升降機內，發生激烈衝突；陳男揮拳暴打何女，後者牙齒被打掉。陳男交代，這次他被打掉的牙齒，是何女以前被他打掉後植入的新牙齒；更暗示自己早有虐打妻子的前科。

據了解，何女原為巴中市某國際學校音樂教師，陳男則為恩陽中學某音樂教師。根據死者生前向友人發出的語音聊天紀錄，顯示該女已屢有輕生念頭。何女在錄音中表示，自己在今年「3月3日那天我的牙齒被丈夫打掉，用口罩遮住上班，同事問起來，我說騎摩托車摔掉了。」

何女又指摘丈夫，稱「明明是他的錯，每次都會賴在我身上，他一生氣就會撒潑打混，我感覺他就不是正常的男人」；更稱何女企圖以跳樓阻止其夫暴力，惟後者竟拿出手機並對她說，「你跳呀，跳吧，我給你錄影。」

何女的蔡姓父親透露，何陳兩人的婚姻持續1年半，「他們是自由戀愛，當時並不喜歡陳，我們極力反對。她說會為了這位男人甘願付出，默默陪伴，選擇去包容去原諒去理解。」

陳男事後憶述，事發當晚他致電妻子，讓她去卡拉OK陪他的朋友喝酒，「從KTV回來的路上，因小事在電梯口發生了口角。」蔡男則稱，從監控畫面得悉，陳男一進升降機，就對何女大打出手。陳男聲稱他在現場，但對妻子跳樓表示沒看見，後來又聲稱自己「拉了沒拉住」。

何女自殺前錄音內容（節錄）：

「明明是他的錯，每次都會賴在我身上。」

「他一生氣就會撒潑打混，我感覺他就不是正常的男人。」

「選擇結束自己生命是絕望，是心涼，是心如止水。」

「他對我態度很不好，很冷漠，沒有享受到一點做丈夫的關心與溫暖，屢屢發生打架，使我快要崩潰了。」

「他用非常大的力氣推我，把我壓在地上打我，我快要崩潰了，我感覺我就要解脫了。」

「為了面子，我不願意讓父母為她生氣，只能一個人悄悄去承受，獨自去忍受，慢慢去消化打掉大牙往肚子裏吞。」