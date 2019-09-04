中共中央修訂問責條例　新增14項內容明確主體職責

內地官媒周三（4日）報道，因應新形勢、任務和要求，中共中央近日修訂了《中國共產黨問責條例》（下稱《條例》），並下發《通知》，要求各地區各部門認真遵行。新修訂的《條例》一共達27條，當中新增了14條內容，並修改原有12條，明確了指導思想和基本要求，完善了問責原則，明確了主體職責及豐富了問題情形。

據報道，新修訂的《條例》強調了以習近平新時代中國特色社會主義為指導思想，增強「四個意識」，堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，同時督促各級黨組織及領導幹部守責盡責；《條例》強調失責必問、問責必嚴的同時，增加了「權責一致、錯責相當，集體決定，嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重」等內容，激勵幹部增強擔當精神。

另《條例》亦明確了不同問責主體的職責及具體規定，其中黨委履行全面從嚴治黨的主體責任，紀委進行監督專責，協同黨委進行問責；同時把原有的6大類問責情形修改為11大類，強調在執行黨中央重大決策、路線、方針等不力、人民最關心最直接最現實的問題上不作為、亂作為等失職失責情形，必嚴肅問責。

《通知》指出，修訂《條例》是為全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，把堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，作為根本原則和首要任務，同時提高問責工作的政治性、精準性、實效性，要求各級黨委要推動《條例》各項規定落到實處。