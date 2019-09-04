警破文物被盜案兩疑犯遭逮　追回琉璃二龍戲珠壁心

山西晉中介休市警方周三（9月4日）通報，當局成功破獲一宗文物被盜案，兩名疑犯遭逮，並追回一組文物「琉璃二龍戲珠壁心」。目前，其中一名疑犯冀X福已被警方刑事拘留，案件正在進一步的偵查中。

通報稱，事緣2016年11月13日早上7時，介休警方接報，得悉洪山鎮源神廟門外的東側八字影壁中央的琉璃二龍戲珠壁心被盜；被盜壁心為二龍戲珠圖案，琉璃制，呈圓形，顏色以黃、綠為主，直徑約80厘米，屬於明代末期清代早中期作品，具有較高的歷史文化價值。

案發後，當局成立由晉中市公安局和介休市公安局組成的市、縣兩級聯合專案組，並對該案偵辦；專案組警員以案發現場為中心走訪，並在全國範圍發出協查通報，公開徵集破案線索，更先後前往太原、呂梁、長治、臨汾、晉城和運城等地調查走訪排查。

2019年7月，專案組結合偵查線索，最終確認山西介休市義安鎮北辛武村的冀X龍和冀X福，重大作案嫌疑。經核查得知，冀X龍因盜竊罪在山西陽泉一監服刑，冀X福案發後則一直外出務工。警方兵分兩路，一邊前往陽泉一監提審冀X龍，但對方拒絕交代盜竊文物；另一邊警員前往冀X福可能藏匿的地點展開逮捕。

及至8月22日，警方在山西介休某煤礦工地，將冀X福逮捕歸案。經審訊，冀X福對自己盜竊洪山鎮源神廟琉璃二龍戲珠壁心的罪行供認不諱，並交代藏匿文物的具體地點；冀X龍也如實供述自己盜竊文物。