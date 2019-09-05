百度貼吧被揭有用戶賣瘦面針　網民︰監管不力

李彥宏（小圖）掌舵的百度被揭有網民在貼吧私售瘦面針。（互聯網）

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。內地當局近期嚴查多個網絡平台中違規出售瘦面針等問題，其中已有2個網絡平台被勒令整改；惟內媒記者近日竟發現百度貼吧中仍然充斥推銷肉毒桿菌針（俗稱「瘦面針」）的貼文，更有大批百度用戶在貼吧上私賣產品。有網民質疑百度監管不力，令違規情況仍然嚴重。

內媒記者早前在百度貼吧發現一個名為「肉毒素」的貼吧，前兩頁中有18條貼文涉及瘦面針違規買賣或試用的資訊。惟相關貼文在數日後被刪除，網頁顯示「抱歉，根據相關法律法規和政策，本吧暫不開放」。記者隨後在名為「衡力吧」的百度貼吧內，仍有網民推介和擅自出售相關產品。

不少愛美的女士注射瘦面針為了令皮膚緊緻，緩解面上皺紋。肉毒桿菌可分為8種類型，其中A型毒性最強，是目前獲批准在內地市面發售的產品。惟有關產品屬於處方藥，需有醫生處方才能購買和注射。

中國整形美容協會副秘書長表示，肉毒桿菌早在2006年已被納入毒麻藥品，從產品審批、銷售流通和使用，均需嚴格管制。原國家食藥監局曾發消息稱，注射肉毒桿菌，稍有不慎可致中毒，引起肌肉鬆弛麻痹，嚴重可引致呼吸衰竭等症狀。

內地有網絡平台被揭違規展示、出售和推介相關產品被有關當局勒令整改，隨後將相關產品下架處理。內媒報道稱，知名醫美平台「新氧App（手機軟件）」和電子商務初創公司「小紅書」中，有用戶向其他網民分享相關產品的牌子和經驗，更有用戶線下違規向網民出售產品等，平台隨即把涉嫌違規的用戶商家「封號」。