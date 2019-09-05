女主播辱罵恐嚇女兒博點擊　網民轟低俗

網名「小文雯很可愛」的女主播（左圖左），以辱罵和恐嚇繼女為直播內容。（互聯網）

不少網絡主播為博取點擊，總會想方設法拍出另類題材的短片或直播。內地一名為人後母的女主播，卻以辱罵和恐嚇繼女進行直播，以致女兒受驚大哭，以此博取網民關注；甚至有網民稱該名後母帶着女兒，與不同男人開房約會。短片平台稱已報警，並已永久封禁女主播的帳號。

網名「小文雯很可愛」的女主播，自2017年起在短片平台上傳與女童共同拍攝的作品，起初的題主以溫情為主，例如題為《媽媽打工回來了》的短片，講述一個外地工人回家與留守兒童團聚，呼籲民眾回家過年。片段及直播內容多次登上快手熱門，獲得上百萬次點擊。

與此同時，該女主播曾在直播期間多次恐嚇辱罵女孩「我不要你了，我不是你媽」、「你爸也不想要你，我要把你還給你爸」，致女孩大哭，以此博取網友關註，獲取廣告收益。其中一次直播中，女主播揚言不要女童，又恐嚇要她自己找爸爸，女童聲淚俱下。最高峰時有2.8萬人在線觀看。

短片平台及後回應稱，江西上饒萬年縣的警方已派員趕赴女童的家調查。據警方通報，女童與黃姓親父和祖父母同住，由黃男與前妻所生。該名女主播則是女童父親的現任女友，但尚未結婚。警方對孩子進行身體檢查後，未發現任何身體有傷痕，孩子的祖父母、鄰居及村幹部也表示孩子並未受到虐待。

但短片平台官方同時指出，經核查該主播發布的片段及直播內容嚴重違規，已決定永久封禁其帳號。不少網民亦炮轟該名女主播的短片內容低俗，「不能姑息的惡」、「她是拿小孩博眼球賺錢，這和遺棄孩子的父母有何區別？」