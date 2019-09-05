修例風波︰官媒批港獨台獨勾連合流　極度危險

香港眾志秘書長黃之鋒等人近日前往台灣，與民進黨和時代力量成員會面。大陸官媒周四（5日）評論指，「港獨」「台獨」在香港和台海的局勢均處於高度敏感節點上勾連合流，政治黑手直指分裂國家，具極度的危險性。文章嚴厲警告，誰敢搞分裂，「必承受咎由自取的嚴重惡果」。

官媒指出，黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等「反中亂港」分子大肆歪曲香港局勢真相、污蔑特區政府和警隊，詆毀「一國兩制」、直接攻擊中央政府，「言行之張狂與惡毒完全曝露人性之陰暗與扭曲」。文章指，他們雖口稱為香港謀民主自由，實則直接挑戰「一國」底線，暴露企圖分裂國家民族的真面目。

文章提到，黃之鋒說台港是命運共同體，同樣面對中國政府壓迫，而民進黨副秘書長林飛帆則應和「香港問題是國際問題，呼籲中國停止打壓台灣、香港」。官媒指這是「港獨」「台獨」沆瀣一氣、狼狽為奸。

評論又指，蔡英文當局過去3個月來，不斷發聲介入香港事務，激發島內「反統」「反中」「恐共」意識，是為拉抬選情「拼連任」，惟此舉是把台灣「綁在戰車上推向險境」。文章結尾指，「誰膽敢搞分裂，必將背上民族罪人的千古罵名，必要承受咎由自取的嚴重惡果」。