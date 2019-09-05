鮑達民成新任加國駐華大使　曾在上海工作

華為太子女孟晚舟在加拿大被拘留，中國亦扣留多名加國公民，導致中加關係緊張。加拿大總理杜魯多周三（4日）宣布，任命國際知名顧問公司麥肯錫（McKinsey）前董事長兼全球總裁鮑達民（Dominic Barton）為新任駐華大使。據悉，鮑達民將在獲得中國政府正式接受其任命後前往北京。

據鮑達民的網上資歷顯示，他曾為加拿大亞太基金會的管理層，於亞洲工作約12年，亦曾是北京清華大學的客席教授。正被中方扣留的加國前外交官康明凱，任職非政府組織國際危機組織（International Crisis Group）主席馬利（Rob Malley）表示，任命鮑達民是個好消息。

馬利表示，相信鮑達民將盡一切所能，結束康明凱的羈押日子。他又說，鮑達民對亞洲的濃厚興趣，強大的經濟背景以及與總理杜魯多的密切聯繫，鮑達民將受到中國當局的認真對待。

中國媒體報道，鮑達民於2004年至2009年在上海工作和居住，曾獲市政府頒發「白玉蘭紀念獎」，表彰他為當地社會作出的傑出貢獻。

上一任的駐華大使麥家廉（John McCallum），於今年1月屢次談論孟晚舟一案而惹起爭議，事後他承認失言，同月被總理杜魯多辭退。