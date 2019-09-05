趣聞︰媽媽災難！囝囝家課學分類　化妝品變垃圾

浙江杭州上月起實施新的垃圾分類方法，6歲的小男孩寧寧就為此鬧出笑話。他有一份家課要自學垃圾分類，不料竟把媽媽的化妝品當成道具，把昂貴的精華液和折斷的唇膏丟在「有毒垃圾桶」，包裝盒則放在「回收垃圾桶」。寧寧媽媽得悉後，生氣得當場罰兒子抄古詩20篇，「監管不力」的丈夫亦受牽連，需罰抄200遍。

寧寧所讀的學校周一（2日）安排家課，要學生回家自學垃圾分類並請家長拍照提交。而寧寧的蔣姓母親的化妝品竟成為犧牲品，被當作功課道具。「房間裏一地的化妝品，被按照不同垃圾類別對應着卡片擺在地上。」蔣女表示，當時真的生氣，質問化妝品怎麽會是垃圾呢。

蔣女從兒子口中得悉，寧寧是向手機智能語音助理軟件發問，參考當地垃圾分類標準，各種化妝品屬於甚麼類型的垃圾。她又透露，平時工作較忙，當天由丈夫接孩子放學，回家後忙着煮飯，可能廚房聲音較大，無聽到孩子在睡房裏的動靜，等發現後為時已晚。她說︰「他爸爸知道我的化妝品有的還是比較貴的，也嚇了一跳，等我回家父子倆就一起跟我承認錯誤了。」

蔣女坦言，看到自己唇膏和限量版香水被破壞，「那個感覺女孩子應該都能懂，心痛，生氣。」她當場處罰寧寧和丈夫。不過她又笑說，後來丈夫偷偷重新買回扔掉的化妝品，還買了一套限量版的唇膏賠罪，「氣消了，就算了」。