修例風波︰佩洛西指太遲撤回修例　期望從速推動《人權法案》

香港反對修訂《逃犯條例》示威衝突引起國際關注，美國國會預計將於下周復會時討論此事。民主黨籍的眾議院議長佩洛西周三（4日）對撤回修例的消息表示歡迎，但形容是太遲，並要求當局停止對香港示威者使用武力。

佩洛西指，希望能從速推動跨黨派立法工作，以顯示美國致力維護香港民主、人權和法治。如果國會在復會後通過《香港人權與民主法案》，華府將制裁損害香港自治的中國及香港官員。

佩洛西同日又在社交網發文指，撤回「危險的」《逃犯條例》修訂草案值得歡迎，但港府仍應回應港人其他的強烈訴求。

此外，美國參議員魯比奧則指撤回修例的決定是「值得歡迎但不足夠」，並在聲明中指北京應履行對香港的自治承諾，「而非以武力威脅令局勢惡化」。

針對佩洛西言論，中國外交部發言人耿爽周四（5日）在北京召開例行記者會時，重申香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉；中方敦促美方一些政客恪守國際法，以及國際關係基本準則；又要求對方切實尊重中國主權，立即停止以任何形式乾預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，以免損害中美關係和香港穩定繁榮。