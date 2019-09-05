不堪家暴毒死丈夫　合肥婦涉故意殺人受審

安徽合肥瑤海區一名40歲紀姓女子，因丈夫多次家暴並曾揚言殺死自己，去年為了報復，將「亞硝酸鈉」放在食物內，丈夫食用後中毒死亡。案件周三（4日）於合肥市中院開審，紀婦被控故意殺人罪。該案正在審理中。

檢方指控，紀婦去年11月10日，紀婦在市場買了1公斤有毒物亞硝酸鈉。3天後，紀婦帶着購買的鮮肉、醬乾和亞硝酸鈉等回到家中，趁吳男上晚班不在家之際，將鮮肉和醬乾用刀切好放在盤子裏，隨後將若干勺亞硝酸鈉拌入其中。紀婦隨後離開現場，丟棄剩下的亞硝酸鈉。

翌日中午，吳男用紀婦切好的鮮肉和醬乾做菜並食用後中毒身亡，時年40歲。其友人發現後報警。至同月16日，紀婦在另一住所被警方帶走調查。

紀婦在庭上承認檢方指控，又哭訴多次遭丈夫家暴，稱其經常為小事而大發脾氣，並曾兩次拿刀對着她，揚言要殺了自己。因為在新聞上得悉亞硝酸鈉可使人中毒，所以想報復吳男才下毒，「知道吃了會中毒，但不知道會死人。」

檢方認為，紀婦因不能正確處理家庭矛盾，非法剝奪他人生命，證據確實、充分，應以故意殺人罪追究其刑責。原告訴訟代理人另外提出索賠109萬元人民幣（約121萬港元）。