兩幼童在家飲過濾水中毒　含鉛量竟比自來水高15倍

湖南長沙一名高姓媽媽，因兩個孩子身體經常不適，日前便帶他們去醫院做身體檢查，經檢驗後竟驗出兩孩原來是鉛中毒。高女大為吃驚，遂自費將孩子接觸過的家中物品送檢，最終發現廚房中的濾水機是源頭，其過濾的水含鉛量竟然比普通自來水高出15倍。當地市場監督管理局介入調查，周二（3日）派人上門收集濾水機的水樣本進行檢驗。

高女的兩個孩子，分別是4歲女兒及1歲兒子。上月初進行的檢查顯示，男嬰體內含鉛量達275μg/L，比去年同期增加了12倍，屬於中度鉛中毒。女童體內含鉛量則有200μg/L，屬輕度鉛中毒。發現問題所在後，高女打電話給濾水機廠商，要求解釋，惟對方表示檢驗結果符合國家標準。

高女又稱，現時1歲兒子每日須服3次排鉛藥物，服用後經常拉肚子，令她大為心痛。長沙市芙蓉區市場監督管理局，日前已收集了濾水機的水樣本封存，稍後將有檢驗結果。

湖南省職業病防治院醫生袁娟表示，慢性鉛中毒的初期症狀不明顯，中毒者多會感到腹部肌痛、腹脹、便秘等。但隨着病情加重，會出現貧血、麻痹、中毒性腦病甚至令兒童生長發育緩慢。